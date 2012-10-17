高盛第三季承险水平下降 高层对未来看法谨慎

* 第三季每股盈余(EPS)为2.85美元,优於华尔街预估的2.12

* 季度派息从每股0.46美元提高至0.50美元

* 股东权益报酬率(ROE)为8.6%,风险承担大幅下降

* 股价上涨0.3%

路透10月16日电---高盛集团(GS.N)第三季承险水平下降,与此同时代客交易业务获利亦现下滑,而自身股票债券投资业务则获得巨大收益.

该公司管理层在分析师电话会议上语气谨慎,表示美国总统大选和欧债危机等事件将继续打压未来几季获利.

"无论是对我们的客户还是对我们自身而言,仍有太多政治不确定性在推动市场."即将离职的首席财务官大卫‧维尼尔(David Viniar)称,"在这种环境下,抱有信心和承担风险都是非常困难的,对我们的客户和对我们自身而言都是如此."

高盛日均在险价值降至8,100万美元,为大约六年来最低.该指标衡量的是这家投行一天可能产生的损失金额.

股东权益报酬率(ROE)也仍处在8.6%低位,低於在市况较好时股东对投行ROE预期的15%,也远低於金融危机前高盛实现的30%或以上水平.

"ROE有点惨淡,但这与该行业的高资本和略微疲软的现状一致,"Regency Wealth Management投资组合经理人Andrew Aran说.他代客户持有高盛股票."在这种环境中,要回到15%是不可能的."

欲浏览高盛业绩图表,请点选:(link.reuters.com/baf43t)

高盛第三季获利总计为15亿美元,或每股盈利2.85美元,而上年同期为亏损4.28亿美元,或每股亏损0.84美元.

上季记入反映高盛自有债务增加的费用後,期内获利减少3.7亿美元.2011年第三季的业绩则计入了从巴菲特(Warren Buffett)手中回购优先股的花费,以及高盛在股票债券方面的亏损.

据汤森路透I/B/E/S,此前分析师平均预期高盛第三季每股获利2.12美元.

高盛交易部门营收增加3%,该部门为高盛的最大业务.

佣金与手续费用的营收下滑了29%.

投资银行营收与去年同期的低迷相较,大幅跳增49%,但是尚待完成的交易案较上年同期略减.

维尼尔说,经济前景不确定性"已经加重企业领袖和投资人的心理负担,"使他们在启动交易时态度更加犹豫.

高盛大部分营收增长来自投资与贷款部门,该部门持有股市和债市投资.在美联储公布提振流动性的新计划後,这些资产上涨.

公司公布该部门业务营收为18亿美元,上年同期该部门令总体营收减少25亿美元.

但这些营收佳绩能否持续还是个问号,因为有一项监管规定限制大型美国银行投资自有资金的能力,加上新的资本规定惩罚银行持有私人证券及企业债券等流动性欠佳的资产.

高盛将季度分红从此前的每股0.46美元提高至0.50美元.维尼尔不排除未来有更进一步提高派息的可能,他表示,高盛大部份的资本计画未来将围绕在股票回购.高盛本季已经在股票回购方面投注12.5亿美元.(完)

--编译 程琳/梁睿雪/李婷仪;审校 艾茂林

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