高盛获利大爆发 美国总统选后交易收入窜升

路透1月18日 - 高盛(GS.N)周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。

12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。

每股盈余从1.27美元增至5.08美元。

经调整后的每股盈余为5.08美元，轻松超越汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的4.82美元。

高盛来自固定收益证券、外汇和大宗商品交易的营收增长78.3%至20亿美元。

与高盛最为接近的竞争对手摩根士丹利(MS.N)周二公布，固定收益业务收入上季跳升约173%。

尽管高盛较其竞争对手更多依赖交易，但过去几年来该银行一直努力转变经营模式，降低对交易业务的依赖，扩大依靠投资管理等稳定的市场。

高盛已进入消费者贷款领域，已于去年底推出名为Marcus的在线交易平台。

高盛整体净营收跳增12.3%至81.7亿美元，超越平均预估的77.2亿美元。

“在历经艰困的上半年后，公司在下半年表现不俗，因运营环境改善，”执行长布兰克梵在一份声明中表示。

高盛在周三盘前股价小涨，自总统大选以来已经上涨约三成。

特朗普胜选过后银行股股价大涨，因投资人认为特朗普的政策将会带动经济走强，并降低对银行业的管制。

高盛表示，上季营业费用下滑23%至47.7亿美元；该公司曾于2016年表示，已经推动一项缩减年度成本7亿美元的计划。

高盛称，全年费用下滑18.9%至203亿美元，为2008年以来最低。

第四季年率化的股东权益报酬率(ROE)为11.4%，高于分析师认为银行可以涵盖资本成本的10%水准。

投资银行营收下滑3.9%至14.9亿美元。这部分营收包括对并购提供顾问服务，以及承销债券及股票收入。

根据汤森路透数据，高盛在2016年保有并购顾问界第一把交椅的位置，在已完成的交易中占有率达35.9%，领先摩根士丹利及摩根大通(JPM.N)。

投资管理营收成长3.4%至16.1亿美元。(完)