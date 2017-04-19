焦点：高盛季度获利因交易疲弱而不及预期 分析师要求解释

路透4月18日 - 高盛(GS.N)周二公布获利低于预期，因季度交易收入减少，分析师进而要求解释，为何高盛在这块向来傲视对手的领域表现不及同业。

新被任命为财务长的R. Martin Chavez表示，由于市场变得比较平静，高盛的客户减少交易，而且高盛的放款不像对手那么多。摩根大通(JPM.N)等资产负债表规模较大的银行，其获利来源不只是企业融资，还有对冲和其他市场相关业务。

“这一季我们表现不及同业，”他在分析师电话会议上表示。

对于Chavez和即将离职的财务长Harvey Schwartz所做出的解释，分析师似乎并不满意。他们在问答环节期间不寻常地态度强硬，六名分析师中除了一位外，全都向管理层逼问交易结果，尤其是固定收益方面的。

高盛交易营收下滑2%，与摩根大通(JPM.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)、美国银行(BAC.N)形成鲜明对比，后三者业绩皆好于预估，因交易业务表现强劲。

瑞士信贷分析师Christian Bolu表示，高盛的投资者对于业务的强劲程度显得有些“紧张”，瑞银的Brennan Hawken很不满意这样的业绩表现，称要交出比去年更好的成绩单应该“是件挺容易的事”。

“我还没完全搞清楚--我还是一头雾水，”Hawken表示，“有些人也跟我一样。”

高盛股价周二收盘重挫4.72%，报215.59美元。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数第一季达到金融危机前以来最低水平。油价也在多年来最低波动水平交投。

缺乏波动性意味着其投资者客户的交易量减少，客户中有许多是对冲基金。高盛持有多得出奇的大宗商品交易敞口，也损及其固定收益业务。

高盛每股盈余升至5.15美元，上年同期因时局不佳仅达2.68美元。但这仍远低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的5.31美元。

相较于其他大银行，高盛历年来较为依赖交易业务，但该行一直努力转向相对稳定的业务，比如投资管理及放贷。

第一季来自投资银行、投资管理、投资及放贷方面的营收均告增加，但仍无法抵销交易业务营收的锐减。

整体而言，高盛获利较上年同期增长80%至22亿美元，上年同期为12亿美元；当年大宗商品价格下滑，中国经济存在疑虑，以及美国利率的不确定性，导致华尔街业绩普遍不佳。高盛营收则增长27%至80亿美元，上年同期为63亿美元。

高盛支出仅增加15%，员工薪酬占营收比例略降。高盛备受瞩目的首季薪酬占营收比为41%，低于上年同期的42%，但高于2016年全年的38%。

高盛主要竞争对手--摩根士丹利(MS.N)将于周三发布财报。(完)