焦点：高盛季度获利因交易疲弱而不及预期 分析师要求解释

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透4月18日 - 高盛(GS.N)周二公布获利低于预期，因季度交易收入减少，分析师进而要求解释，为何高盛在这块向来傲视对手的领域表现不及同业。
新被任命为财务长的R. Martin Chavez表示，由于市场变得比较平静，高盛的客户减少交易，而且高盛的放款不像对手那么多。摩根大通(JPM.N)等资产负债表规模较大的银行，其获利来源不只是企业融资，还有对冲和其他市场相关业务。
“这一季我们表现不及同业，”他在分析师电话会议上表示。
对于Chavez和即将离职的财务长Harvey Schwartz所做出的解释，分析师似乎并不满意。他们在问答环节期间不寻常地态度强硬，六名分析师中除了一位外，全都向管理层逼问交易结果，尤其是固定收益方面的。
高盛交易营收下滑2%，与摩根大通(JPM.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)、美国银行(BAC.N)形成鲜明对比，后三者业绩皆好于预估，因交易业务表现强劲。
瑞士信贷分析师Christian Bolu表示，高盛的投资者对于业务的强劲程度显得有些“紧张”，瑞银的Brennan Hawken很不满意这样的业绩表现，称要交出比去年更好的成绩单应该“是件挺容易的事”。
“我还没完全搞清楚--我还是一头雾水，”Hawken表示，“有些人也跟我一样。”
高盛股价周二收盘重挫4.72%，报215.59美元。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数第一季达到金融危机前以来最低水平。油价也在多年来最低波动水平交投。
缺乏波动性意味着其投资者客户的交易量减少，客户中有许多是对冲基金。高盛持有多得出奇的大宗商品交易敞口，也损及其固定收益业务。
高盛每股盈余升至5.15美元，上年同期因时局不佳仅达2.68美元。但这仍远低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的5.31美元。
相较于其他大银行，高盛历年来较为依赖交易业务，但该行一直努力转向相对稳定的业务，比如投资管理及放贷。
第一季来自投资银行、投资管理、投资及放贷方面的营收均告增加，但仍无法抵销交易业务营收的锐减。
整体而言，高盛获利较上年同期增长80%至22亿美元，上年同期为12亿美元；当年大宗商品价格下滑，中国经济存在疑虑，以及美国利率的不确定性，导致华尔街业绩普遍不佳。高盛营收则增长27%至80亿美元，上年同期为63亿美元。
高盛支出仅增加15%，员工薪酬占营收比例略降。高盛备受瞩目的首季薪酬占营收比为41%，低于上年同期的42%，但高于2016年全年的38%。
高盛主要竞争对手--摩根士丹利(MS.N)将于周三发布财报。(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦/龚芳; 审校 郑茵/白云/张荻)
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