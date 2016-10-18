更新版 1-美股业绩：高盛季度获利跳增58%，因债券交易增加及成本控制

每股盈余(EPS)从2.90美元上升至4.88美元，部分因公司在该期间内回购约2,200万股股票。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为3.82美元。

高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在声明中，称之为“强劲表现”。

高盛当季的股权回报率为11.2%。分析师和投资者普遍预计大型银行回报率至少要达到10%，才能满足基本的资本成本。