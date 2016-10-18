更新版 1-美股业绩：高盛季度获利跳增58%，因债券交易增加及成本控制

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
每股盈余(EPS)从2.90美元上升至4.88美元，部分因公司在该期间内回购约2,200万股股票。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为3.82美元。
高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在声明中，称之为“强劲表现”。
高盛当季的股权回报率为11.2%。分析师和投资者普遍预计大型银行回报率至少要达到10%，才能满足基本的资本成本。
高盛的业绩与华尔街对手摩根大通 、花旗集团 及美国银行 已公布的财报趋势相类似。主要对手摩根士丹利 将在周三公布财报。(完) (编译 戴素萍/李婷仪/王丽鑫；审校 郑茵/白云/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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