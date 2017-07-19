焦点：高盛第二季债券交易营收锐减四成 高层苦思应对办法

路透7月18日 - 高盛(GS.N)管理团队正在想办法重振其债券交易事业，并从现有客户赚取更多收入。近来现有客户对高盛获利贡献减少。

高盛周二公布，第二季债券交易营收锐减40%，比许多分析师预期的还糟，而且其大宗商品业绩是高盛上市以来的最差表现。

七位分析师在电话会议上对财务长Marty Chavez发难，质疑高盛是否做足功课来扭转该业务颓势。

“在FICC业务的每个人都全神贯注在这个议题上...在领导团队中我们大家也如是如此，”他表示。FICC是固定收益、汇率和大宗商品交易的英文缩写。

该业务录得营收12亿美元，创下2015年第四季以来的最低。

高盛交易业务的低迷程度，比困扰华尔街的普遍疲势还要严重。由于市场波动率处于历史低位，华尔街一片颓势，花旗集团(C.N)、美国银行(BAC.N)及摩根大通(JPM.N)的债券交易减少6-19%不等。

摩根士丹利(MS.N)将在周三发布财报。

高盛股价收跌2.6%，即使该公司勉力胜过分析师的整体获利预期。

在美国大型银行股中，高盛股票的表现一直是最差的，截至周一收市今年已经累计下跌4.3%，而标普500金融指数则上升6.7%。

Chavez称，高盛债券交易业务的大多数领域都出现下滑，包括利率和外汇领域，但大宗商品交易业务最差。该行没有提供每项产品的明细数据，但Chavez称大宗商业交易业务创下高盛73个季度业绩以来的最糟表现。

高盛的许多客户都是诸如对冲基金等主动型资产管理公司，他们一般都在竭力争取诱人回报，防止投资者转向指数基金和上市交易基金(ETF)等被动型投资实体。这些客户交易减少，因此为高盛贡献的收入也下降。

与向大型企业贷款并为其处理对冲活动的规模较大的竞争对手相比，高盛交易部的企业客户没有那么多。

Chavez表示， 从以往来看，高盛一直比其他银行更侧重于衍生品和大宗商品业务，而这两块业务第二季均表现疲弱。

他还指出，为了普遍改善债券交易，高盛正在想办法增加与现有客户之间的业务。

“这是我们都正在评估、进行调整并努力的事，我们都致力于此。”他说。“我们知道，我们必须做得更好。”

即使在摩根士丹利和巴克莱等同行过去几年纷纷削减大宗商品业务之际，高盛仍对J. Aron & Company大宗商品部门不离不弃。包括高盛集团首席执行官布兰克梵、联席总裁Harvey Schwartz和财务长Chavez都出身J. Aron。

总的来说，高盛净利近持平于16亿美元，或每股盈余(EPS)3.95美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的每股3.39美元。

营收下降0.6%至79亿美元，因股票交易、投资、贷款和资产管理的营收成长帮助抵消债券交易营收的锐减。

运营支出减约2%至54亿美元。

高盛股东权益报酬率(ROE)为8.7%。分析师通常希望看到银行业者的ROE至少有10%。

作为按资产计美国第五大银行，高盛一直在将部分焦点转移到投资管理和消费信贷等较稳定的业务，但相对于交易业务，高盛在这些业务的规模仍较小。(完)