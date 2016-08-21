高盛与韩国EastBridge合力收购厨具公司Happycall多数权益

路透首尔8月21日 - 高盛(GS.N)和韩国私募股权投资公司EastBridge Partners周日表示，双方已同意收购厨具和厨房家电用品生产商Happycall Co Ltd的大多数权益。

高盛和EastBridge在联合声明中并未透露交易的财务条件。但一知情消息人士对路透表示，对Happycall的收购金额为1,800亿韩元(1.615亿美元)。

该声明稿也没有披露从谁手里买下这些权益，但Happycall创办人Hyun Sam Lee仍将保留少量权益。在截至2015年底时，Lee持股89.5%。

Happycall去年营收1,320亿韩元，营业利润为1,070亿韩元。(完)