高盛与韩国EastBridge合力收购厨具公司Happycall多数权益

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透首尔8月21日 - 高盛(GS.N)和韩国私募股权投资公司EastBridge Partners周日表示，双方已同意收购厨具和厨房家电用品生产商Happycall Co Ltd的大多数权益。
高盛和EastBridge在联合声明中并未透露交易的财务条件。但一知情消息人士对路透表示，对Happycall的收购金额为1,800亿韩元(1.615亿美元)。
该声明稿也没有披露从谁手里买下这些权益，但Happycall创办人Hyun Sam Lee仍将保留少量权益。在截至2015年底时，Lee持股89.5%。
Happycall去年营收1,320亿韩元，营业利润为1,070亿韩元。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。