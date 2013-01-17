高盛借裁员减薪提高股东回报

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透1月16日 - 高盛(GS.N)2012年员工薪资占营收的比例下降,说明该行管理层或许听从了股东要求控制成本提高回报的意见.
高盛公布,第四季营收几乎增长两倍,因其拿出更少的营收作为员工薪资,而交易业务营收则出现增长.2012年全年,高盛员工薪资占营收的比例只有37.9%,为高盛1999年上市后第二低的占比率.
"我们不想给任何一个人发过多的薪酬,"高盛交易主管之一Harvey Schwartz说,他将在本月底出任该行首席财务官(CFO).
即便营收中作为薪资发出的占比减少,但高盛去年还是设法提高了平均薪资水平,途径是裁员和提高营收.换言之,高盛留下的员工工作效率更高,但产生的更多效益却归股东所有.
分析师表示,高盛公布业绩后,其它银行很可能觉得有控制薪酬水平的压力.但对于摩根士丹利(MS.N)来说,想从营收中拿出更少的钱作为薪资可能很难,因为分析师预期该行去年营收减少.
**裁员减薪**
由于很多银行都面临同样的问题,分析师预计华尔街公司普遍将裁员.摩根士丹利2013年计划裁员1,600人,高盛2012年裁减了900人,相当于员工总数的约3%.
但分析师指出,仅靠裁员是不够的,员工薪资也可能要调降.前摩根士丹利财务工作人员Brad Hintz估计,华尔街企业交易部门的平均薪资可能会下降20%,他现在是Bernstein Research的一名分析师.
"现在只有一个办法提高金融企业的回报,那就是减薪,"Hintz如是说.
高盛第四季实现28亿美元获利,合每股盈余(EPS)5.60美元,高于上年同期的9.78亿美元和1.84美元.汤森路透I/B/E/S统计的分析师对高盛EPS预估均值是3.78美元.
**ROE上升**
拿出更少的营收作为员工薪资,帮助高盛第四季实现16.5%的股东权益报酬率(ROE),为近三年最高位.
2011年第四季高盛的ROE为5.8%,但在金融危机爆发前,高盛ROE经常超过30%.
高盛的Schwartz在一电话会议上表示,高盛之所以能提高ROE,是因为"过去两年采取的费用控制措施和节省习惯".
高盛股价周三在纽约证交所收高4%,报141.09美元.
高盛第四季获利增加,其中大部分是因为股市和债市改善,以及客户交易活动增加.
高盛称,其债券交易部门的信贷产品和抵押贷款业务收入"大幅增长".投资和贷款业务部门第四季营收达到近20亿美元,远高于上年同期的8.72亿美元.
但营收增长不仅限于此,高盛从投资银行到投资管理的每项业务的营收都出现增长.整体而言,高盛第四季营收跳增了53%至92亿美元.
该行表示,通常在其成本中占比最高的薪资费用第四季较上年同期减少11%.薪资费用仅占净营收的21%,是往常水平的约一半.
2012年全年,高盛员工薪资占营收的37.9%,为2009年来最低百分比,当年为35.8%.过去五年的平均比例接近42%.2011年为42.4%.
2012年,高盛员工的平均年薪为399,506美元,高于2011年的367,057美元.(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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