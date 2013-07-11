高盛认为采矿业缺乏景气回温的有力因素

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
路透7月10日 - 高盛表示，在大宗商品价格萎靡不振萎之际，其对于采矿业的策略着重于挑选个股买进时机，因预期整体产业缺乏景气回温的有力因素。
高盛指出，由于预期中国经济趋疲，铁矿石及铜价走软，更强化其对采矿业前景的负面看法。
高盛将全球矿业巨擘力拓(RIO.L) (RIO.AX)及英美资源集团(AAL.L)列为最优先“卖出”名单，称获利动能萎缩且铁矿石业务得仰赖其自由现金流。
“我们见到镍、铝及锌价具有上涨潜力。但这不足以影响我们对大型股的看法，无法过于看多。”高盛表示。
高盛称，大型采矿个股就算出售资产及降低成本，都不足以抵销基本面的疲弱表现。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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