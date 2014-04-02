高盛拟出售旗下指定造市商部门予荷兰IMC--报载

而根据华尔街日报，高盛正与荷兰IMC Financial Markets就出售该交易业务进行谈判。

纽约证券交易所(NYSE)及高盛拒绝置评。目前因非IMC Financial Markets常规营业时间，因此未能联系上该公司。

NYSE指定造市商制度是在开市、收市及交易极不均衡、不稳定时，为在NYSE挂牌的股票以人工及电子方式促进价格发现。