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国际财经 | 2014年 4月 2日 星期三 10:40 BJT

高盛拟出售旗下指定造市商部门予荷兰IMC--报载

路透4月1日 -金融时报周二引述知情人士报导称，美国投资银行高盛(GS.N)正在进行出售旗下“指定造市商(做市商)”部门事宜。

而根据华尔街日报，高盛正与荷兰IMC Financial Markets就出售该交易业务进行谈判。

纽约证券交易所(NYSE)及高盛拒绝置评。目前因非IMC Financial Markets常规营业时间，因此未能联系上该公司。

NYSE指定造市商制度是在开市、收市及交易极不均衡、不稳定时，为在NYSE挂牌的股票以人工及电子方式促进价格发现。

一位知情人士告诉金融时报，高盛将保留经纪的角色，以电子形式继续提供流动性。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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