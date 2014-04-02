高盛拟出售旗下指定造市商部门予荷兰IMC--报载

英国央行决策委员桑德斯表示自己有可能加入支持升息的阵营
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透4月1日 -金融时报周二引述知情人士报导称，美国投资银行高盛(GS.N)正在进行出售旗下“指定造市商(做市商)”部门事宜。
而根据华尔街日报，高盛正与荷兰IMC Financial Markets就出售该交易业务进行谈判。
纽约证券交易所(NYSE)及高盛拒绝置评。目前因非IMC Financial Markets常规营业时间，因此未能联系上该公司。
NYSE指定造市商制度是在开市、收市及交易极不均衡、不稳定时，为在NYSE挂牌的股票以人工及电子方式促进价格发现。
一位知情人士告诉金融时报，高盛将保留经纪的角色，以电子形式继续提供流动性。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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