高盛调降大豆、玉米及小麦价格预估

* 三个月大豆价格预估从每蒲式耳18.75美元调降至16.50美元

* 三个月玉米价格预估从每蒲式耳9.00美元调降至8.25美元

* 三个月小麦价格预估从每蒲式耳10.25美元调降至9.50美元

路透芝加哥11月12日电---投资银行高盛(GS.N)调降大豆、玉米及小麦价格预估,此前美国农业部(USDA)调高美国2012/13年大豆收成预估的幅度高於业界预期.

高盛在一份周五发给客户的研究报告中指出,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆价格的三个月预估从每蒲式耳18.75美元调降至16.50美元,而六个月预估从从每蒲式耳17.25美元调降至15.50美元.

高盛将CBOT玉米价格的三个月预估从每蒲式耳9.00美元调降至8.25美元,CBOT小麦价格的三个月预估从每蒲式耳10.25美元调降至9.50美元.

周五美国农业部公布月度供需报告之後,高盛表示,"主要的意外来自美国大豆单产大增,高於市场预估区间高端水准.

高盛指出,政府数据"证实美国及全球小麦存货仍处於极低水准,而美国和全球大豆市场仍旧供不应求,但是大豆库存严重紧俏的风险持续迅速消退."

高盛在其报告中预言,美国和全球谷物库存水准偏低、谷物生产存在下滑风险、及需求活络的诸多迹象,将会带动谷物及油籽价格高於当前水准.

不过高盛称,"在近期下修我们的油价预估後",调降谷物价格前景.

高盛预计,美国农业部1月公布的2012年谷物报告将会提高玉米废耕面积.

高盛同时指出,消费速度及出口地营销的不确定性,可能导致2013上半年价格大幅波动.

高盛表示,"我们认为此一不确定性的水准目前并未正确反映在期权市场的价格上,CBOT玉米、小麦及大豆价格的隐含波动率均接近数年低点."(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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