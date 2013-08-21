高盛技术事故导致大量错误的美国股票期权交易

路透纽约/芝加哥8月20日 - 由于高盛(GS.N)因一个技术事故而意外发出的指令，导致周二美国股票期权市场开盘后出现大量错误交易。这是今年期权市场发生的第二起交易问题。

主要期权交易所，其中包括芝加哥期权交易所 (CBOE)(CBOE.O)、Nasdaq OMX Group Inc (NDAQ.O)和纽约-泛欧交易所集团NYX.N运营的那些平台，都表示正在审核开盘大约25分钟内提交的、并影响到以字母H至L开头的股票代码的股票期权的交易。

如果确定是错误交易，交易所可以调整价格或取消交易。纽约-泛欧交易所集团旗下的NYSE Amex Options市场表示，预计多数错误交易将被撤消。

高盛在声明中表示，该公司不会因上述问题而面临实质损失或风险。高盛拒绝进一步评论。

一名了解情况并要求匿名的人士表示，问题起因是电脑故障，导致股票期权交投意向被当作实际指令发给了交易所。部分指令已被执行。

期权市场人士称，在市场开盘后，错误指令被迅速执行。

WhatsTrading.com的期权分析师Frederic Ruffy称，上述股票期权的许多交易指令为每1,000张合约批量发出，每张合约价格1美元。

Ruffy表示，强生(JNJ.N)、摩根大通(JPM.N)和Kellogg(K.N)等股票的期权受到影响。

他说，iShares标普小型股基金IFR.P等一些上市交易基金(ETF)的期权也受到影响。

消息人士指，这一事件可能造出的损失规模或以百万美元计，但尚不清楚有多少交易被牵涉其中，也不知道最终成本将有多大。

“无法知道这会让交易商付出多高的代价，”期权分析公司Livevol的董事总经理Ophir Gottlieb表示，“不过做市商作为流动性提供方和交易对手，受到的冲击可能最大。”(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。