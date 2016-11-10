独家：高盛考虑英国脱欧后转至法兰克福 接受欧央行监管--消息

2016年5月18日，图为高盛的公司标识。 REUTERS/David Gray

路透法兰克福/纽约11月9日 - 三名了解情况的知情人士说，美国投资银行高盛正考虑将部分资产和业务从伦敦迁至法兰克福，该行力争能够在英国脱离欧盟时，确保获得欧盟市场准入。

高盛考虑将部分业务置于欧洲央行的监控下，从而使自身具备由欧洲央行来监管的资格。

一位知情人士说，如果进入欧洲央行的管辖范围，那么英国脱欧之后，高盛应该仍可以在欧元区乃至整个欧盟向客户提供服务。

不过此事在法律上没有先例，消息人士称高盛也未做出任何决定。

“搬到法兰克福接受欧洲央行的监管，该银行正在考虑这一选项，”一位消息人士说。另一位表示，高盛已经与在法兰克福的欧洲央行官员就此事进行商谈。

这些考量中的计划若付诸实施，英国作为全球金融中心的地位将受到冲击，德国的金融之都法兰克福却可因此受惠。

高盛发言人称，英国退欧协商的结果存在“大量不确定性，我们将继续仔细研究退欧公投可能引发的所有影响...至于最终如何应对，我们还没有作出决定。”

欧洲央行一位发言人拒绝置评。

高盛的服务范围包括证券经纪和做市商、外汇交易以及企业融资，目前十分依赖欧盟的“护照通行(passporting)”制度。该制度允许企业在接受英国当局监管的同时，在整个欧盟地区内从事业务，无需在每个成员国都设立机构。

但脱欧之后，预计银行业在英国的业务将不再能继续享受护照通行的权利。(完)