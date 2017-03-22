高盛认为美债价格在主要债券中最便宜

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
路透纽约3月21日 - 高盛顶尖策略师周二表示，比起其他主要债券，美债是最便宜的，在主要央行买债计划影响下，其他债券收益率受到抑制。
高盛全球宏观和市场研究共同主管Francesco Garzarelli在研究报告中写道，“自去年11月以来，美债几乎是单方面领涨全球收益率，日债和欧债收益率则因量化宽松计划而被牢牢地锚定。”
在上周美联储表明仍将逐步升息后，美债收益率下跌，不过，仍远高于德债、英债和日债收益率。
Garzarelli根据公司的分析表示，“在主要债市中，美债仍是最便宜的。”
指标10年期美债收益率周二跌至2.45%，为近三周来最低，部分是因为美国总统特朗普及共和党主要议员承诺的财政改革缺乏进展。
特朗普此前会见共和党议员，为提议的奥巴马医保法案替代方案寻求支持。尽管共和党内部以及民主党表示反对，众议院领导人已寻求在周四就替代方案进行投票。
Garzarelli表示，如果众议院表决通过医保改革方案，外界或将预期特朗普和共和党领导人将在5月着手处理减税和基建支出计划。
他说，但是如果众议院周四投票未能通过，股市可能因财政刺激措施推迟出台的疑虑而走势不稳；出台财政刺激的预期是推动美股近期屡创新高的因素。“相应地，债券收益率再次测试近期高点也变得更加困难。”(完)
(编译 戴素萍/王兴亚；审校 张荻/张若琪)
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
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