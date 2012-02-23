高盛预计美国原油与布兰特原油期货价差将缩窄

路透新加坡2月23日电---投资银行高盛预计,六个月後9月美国原油期货与布兰特原油期货之间的价差将缩窄至每桶5美元,届时Seaway油管的运输方向将发生反转,将原油从库欣运至墨西哥湾.

高盛在2月22日报告中,建议开立9月西德克萨斯中质油(WTI)期货多仓,以利用价差缩窄的机会.

"随着原油通过Seaway油管从库欣运往墨西哥湾沿岸,预计WTI价格将紧紧跟随布兰特原油,每桶有可能较後者贴水3-5美元,反映出油管费用的影响."该银行称.

布兰特原油较美国原油升水周四持於17美元附近,2月7日一度扩大至21美元,因库欣的库存上升.库欣位於俄克拉荷马州,是WTI的交割地点.

Enterprise Products(EPD.N)已经开始清空Seaway油管,待6月1日管道逆向输油开始後,可将原油从库存充斥的中西部地区运至墨西哥湾沿岸地区的炼油中心.

高盛维持对布兰特原油期货的12个月价格预估为每桶127.50美元,称油价上涨将限制需求增长,使之与供应量变得相符.

"增加的供应量已经为市场所消化,令全球面临前所未有的局面,即全球经济复苏变得日益稳固之际,石油输出国组织(OPEC)的备用产能却处於低位,而非高点."高盛分析师说.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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