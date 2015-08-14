高盛将收购通用金融的美国在线储蓄业务

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透8月13日 - 美国最大的投行高盛(GS.N)正在收购通用金融银行(GE Capital Bank)的美国在线存款业务，这将帮助高盛降低对债市融资的依赖。
美国通用电气(GE)(GE.N)周四在一份声明中称，约有160亿美元存款将转到高盛银行(Goldman Sachs Bank USA)。
通过该交易，高盛将能开始从散户消费者获得存款。截至6月底，高盛持有存款融资约890亿美元，拥有资产约8,600亿美元。
对于通用电气，这笔交易是其缩减金融部门通用金融(奇异资融,GE Capital)的努力的又一进展，该部门获利一度接近公司获利的一半。
通用金融在2008年金融危机期间融资成本上升，差点拖垮整个公司。
本周稍早，通用电气表示，将旗下美国医疗保健金融部门出售给信用卡公司Capital One Financial (COF.N)。(完)
(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
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