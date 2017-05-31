高盛低价购入28亿美元委内瑞拉债券招来委反对派猛烈抨击

路透卡拉卡斯/纽约5月30日 - 高盛集团(GS.N)周一声明称，该公司以极低价格买入面值28亿美元的委内瑞拉债券时，从未与总统马杜罗的政府有过任何直接交易，但反对党周二驳斥高盛的声明是欲盖弥彰。

高盛周一稍晚发出声明稿证实确有购债一事，并称旗下资产管理分支“在二级市场向经纪商买进这些债券，并没有与委内瑞拉政府接触。”

委内瑞拉政治人物以及在纽约的反马杜罗群众猛烈抨击高盛，称这笔交易为手头吃紧的委国政府提供了数以百万计美元的硬通货。他们说，高盛这笔交易使其成为委国政府侵害人权的共犯。

“再怎么说，高盛也不能这样欲盖弥彰，”国会领袖Julio Borges说。委国国会是由反对党联盟主导。

高盛并未回覆对Borges此番言论置评的电邮要求。在最初的声明稿中，高盛说：“我们承认情势复杂多变，委内瑞拉处于危机中。我们认同那里的生活必将变得更好，而我们做出这笔投资的部分原因在于，我们相信终将好转。”

反对党领导的国民议会周二稍晚投票通过决定，要求美国国会调查这宗交易。他们称这宗交易不道德、不透明和虚伪。

高盛股价周二下跌近2%，是拖累道琼工业指数.DJI的主要个股。该指数收低0.24%。

**“高盛以面值的31%价格买入”**

由于委内瑞拉效率低下的国家主导型经济模式在油价低迷之际举步维艰，马杜罗政府愈发依赖金融交易或出售资产来获取外汇。据该国央行，委内瑞拉的国际储备在周四和周五增加了7.49亿美元，达到108.6亿美元左右。

在委内瑞拉，马杜罗的批评者两个月来发起了数次街头抗议活动，要求他提前举行选举。这些抗议示威导致近60人死亡。马杜罗表示，这些示威是试图推翻其政府的暴力活动，并坚称委内瑞拉是华盛顿支持的“经济战争”的受害者。

同时，熟悉委内瑞拉债券的新兴市场债市参与者表示，上述债券不存在有效的二级市场。这些债券最初是由国有企业委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)在2014年发售的，而且直到最近全部由该国央行持有。

Borges的信表示，高盛以面值的31%价格买入那些将于2022年10月到期的债券。按那个价格计算，收益率将超过40%，远高于6%的票息。

两名知悉交易的消息人士对路透表示，高盛是从Dinosaur金融集团手中购得这批债券。

Dinosaur纽约办公室一名接听电话的人士表示，该公司对此不予置评。

一名参与委内瑞拉证券交易程度颇深的美国经纪商对汤森路透IFR表示，依据PDVSA所发行的其他债券及委内瑞拉公债周二交易状况看来，上述债券的合理估值应该在面值的44%-46%左右。

委内瑞拉债券价格周二盘中多数上扬。

委内瑞拉经济危机互动图表：tmsnrt.rs/2qKP13f (完)