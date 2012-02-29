高盛董事总经理涉内幕交易被当局调查 --WSJ

路透2月29日电---华尔街日报周三援引知情人士的消息称,高盛董事总经理David Loeb正受到美国联邦当局调查.这是当局针对科技股和高盛的对冲基金客户内幕交易展开调查的一部分.

现年41岁的Loeb是继前高盛董事Rajat Gupta之後,最近一个受到调查的高盛官员.高盛技术分析师Henry King也在接受调查.

该报援引消息人士的话称,Loeb与King有密切的工作关系.Loeb要与很多科技对冲基金的员工打交道.该报并称,针对Gupta的诉状中提到,Gupta之外的一名高盛内部员工向一个对冲基金客户提供过内幕消息.据称这个人就是Loeb.

由於目前在美国工作时间之外,记者致电高盛与美国联邦调查局(FBI),均无人接听.(完)