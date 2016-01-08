市场热谈：高盛剑走偏锋 通过80亿美元基金填补杠杆融资市场空白

图为纽交所内的高盛公司标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透1月8日 - 在传统银行竞争对手纷纷撤退之际，高盛集团(GS.N)通过一支夹层基金为杠杆收购提供融资，牢牢巩固了它在美国债市高风险的杠杆融资领域中的主导地位。

过去两年间，受制于美国更为严苛的监管规定，各家银行已逐渐缩减用于企业收购的风险最高的垃圾级贷款供应。而且在去年12月，垃圾债券遭抛售搅乱了整个杠杆贷款市场，整体环境大幅恶化，吓退了一部分银行，并挤压了此类融资的可获性。

高盛旗下GS Mezzanine Partners VI基金正是利用这段真空期，成为最激进的杠杆收购融资提供方之一。

据市场调研公司Preqin的数据，继去年稍早筹集约80亿美元后，该基金规模在同类基金中已是名列前茅。目前尚不清楚这些资金有多少来自退休基金和保险商等外部投资者，又有多少是高盛自掏腰包。不过，就2007年设立的上一支夹层基金而言，高盛的出资比例约为35%。

高盛拒绝回答有关其当前夹层基金或策略的问题。

这档基金已经为过去几周一些大型杠杆收购案提供资金，例如在以私募股权公司CVC Capital Partners为首的团队以46亿美元收购Petco Animal Supplies的案子中，提供了7.5亿美元借款。

法律事务所Thompson Hine的合伙人Kathie Brandt指出，这类新基金的崛起，是杠杆融资领域近来最重要的发展之一，因为这些基金填补了传统银行放款缩减后造成的空白。

**能源价格崩跌**

这档基金的壮大，也反映了高盛如何将风险及回报在旗下事业之间转移。高盛不是透过旗下杠杆贷款事业为收购案提供资金，而是透过一个名为“投资及贷款”的部门进行，这支夹层基金即隶属于这个部门。

高盛身为并购咨询市场的龙头，让这支基金沾光受惠。高盛的夹层融资业务规模之所以能有这么大，原因之一就是高盛投行业务网络能带来源源不绝的并购交易。

由于该基金并不隶属于高盛传统放贷业务，因此不受对企业提供贷款上限的规定限制。

此即所谓的夹层基金，投资标的为高风险但高收益的债务。在某些情况下，夹层融资可转换为股权。

倘若其中一家企业出现违约或破产，与一些持有风险较低且有担保债务的投资人相较之下，高盛旗下这支基金可能面临更严重的亏损。

美国银行业者已缩减对高风险杠杆贷款的放贷规模，私募股权公司通常会利用这类贷款收购企业。这是金融监管当局于2013年发布指导方针所造成的结果，进行杠杆收购的企业举债倍数若超过年度未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)六倍的话，该项指导方针警告银行业者不要对这类企业提供贷款。

由于能源价格一路下跌--原油期货周四触及12年低位，美联储、美国联邦存款保险公司(FDIC)和美国通货监理局(OCC)都加强对银行在垃圾级公司的曝险审查，尤其是那些油气行业的垃圾级别公司。

最近几个月投资者变得愈发忧心忡忡，因为担心本就疲弱的全球经济形势会进一步恶化，也关切美联储今年的升息步伐。根据Freeman Consulting Services的数据，2015年华尔街银行承销杠杆贷款的费率已降至三年低位。

根据Pregin的数据，高盛的夹层基金在过去十年间融到263亿美元资金，超过其他任何金融机构。Intermediate Capital Group和Crescent Capital Group的夹层基金融资规模排在高盛之后，过去十年里分别筹到115亿美元和80亿美元。高盛的一些竞争对手也推出了这种基金，但规模要小得多，比如摩根士丹利最新推出的夹层基金，只融到10亿美元。

据行业消息人士透露，高盛的目标是为夹层基金的投资者取得超过15%的回报。

高盛从未公开披露过他们向夹层基金投资者收取的具体费率，不过行业消息人士称，这种基金通常收取的费率为3-5%。(完)