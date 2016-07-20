焦点：高盛第二季获利大增78% 主要受益于成本削减

路透7月19日 - 高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)周二公布第二季获利上升，受益于费用大幅下降，且部分固定收益市场的活动增加。不过多数业务承压。

财务长Harvey Schwartz在电话会议上称，为了应对营收“充满挑战性的背景”，高盛上半年实施了一项成本削减计划，一年可节省7亿美元。

高盛季度获利暴增78%，轻易超过分析师低迷的预期，固定收益、外汇和大宗商品交易以及债券承销营收较上年同期上升。

但整体营收下降13%，因其他所有业务的营收都下降。高盛获利受成本削减提振，以及2015年第二季有大笔法务支出拨备。

“高盛继续控制其能够控制的部分，”Evercore ISI分析师Glenn Schorr称，指高盛控制住了支出，且回购股票帮助提振业绩。

员工薪酬是高盛最大的开支。该投行第二季度削减薪资成本13%，但今年迄今已提列营收的42%作为薪资拨备。这一比率与2015年上半年持平，不过高盛倾向于到年底确定最终奖金时调整这一数字。

施瓦兹表示，削减成本计划涉及裁员，将产生约3.50亿美元员工遣散费。因此该行2016年削减成本行动的年度节约只能留下一半左右。

高盛的员工人数比一年前减少了100人，但这一季还裁员5%。如果算上这一季作为分析师加入高盛的600名员工，总人数同比下降2%，较前季减少6%。

随着利率和营收前景变得更为艰难，其他大型银行也在削减成本以提高获利。美国银行(BAC.N)周一公布财报后确定新的成本目标，其他银行也面临费用方面的问题。

即便是在英国公投后交易活动激增的固定收益市场，高盛对这块业务的评价也是“具有挑战性”，原因在于低利率、政治不确定性以及经济成长担忧。

Schorr指出，高盛该季度的年化股东权益报酬率(ROE)仅为8.7%，上半年的年化ROE为7.5%，完全不是高盛风格。该数字是衡量银行如何利用股东资本牟利的一个重要指标。分析师预计高盛要弥补资本成本，ROE最少要达到10%左右。

截至6月30日止的第二季，高盛普通股净利增至16.3亿美元，每股盈余(EPS)为3.72美元，上年同期分别为9.16亿美元及1.98美元，当时高盛提列14.5亿美元的监管及抵押贷款相关的法律和解拨备。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估EPS为3.00美元。

高盛股价收盘下跌1.2%。

迄今为止，包括摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)及美国银行在内的其他华尔街大型银行发布的业绩，与高盛的情况呈类似趋势，即固定收益业务的表现比证券业务好很多，投资银行业务营收承压。

摩根士丹利(MS.N)周三发布业绩。

高盛第二季固定收益、大宗商品及外汇业务营收增长20%至19.3亿美元，证券业务营收下滑12%至17.5亿美元。

高盛投资银行业务营收下滑11%至17.9亿美元。债券承销业务是唯一报告营收增长的业务，激增20%至7.24亿美元，为迄今已来的第二佳季度表现。高盛一直在设法加强其在债券承销领域的地位，Schwartz将该业务营收的增长归功于资产支持债券发行。

高盛投资管理部门管理的资产增加230亿美元至1.31万亿美元，不过该部门的净营收较上年同期下滑18%。

高盛业绩：tmsnrt.rs/1Ry717W

(完)