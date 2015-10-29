高盛宣布修正公司章程 为股东提名董事提供更大便利

路透10月28日 - 高盛集团(GS.N)周三称，董事会已修正章程，为小规模股东提名董事会候选人提供更大便利。

修正周五生效。该公司发布声明称，可允许共计持有公司至少3%股权的至多15名股东在董事会中提名两名或20%的董事，具体以较高者为准。

摩根大通周一称，其董事会将修改公司章程使小规模的投资者群体能更便捷地参与提名董事会成员。

而花旗(C.N)和美国银行(BAC.N)现已对各自的公司章程进行了类似的调整。(完)