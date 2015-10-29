高盛宣布修正公司章程 为股东提名董事提供更大便利

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月28日 - 高盛集团(GS.N)周三称，董事会已修正章程，为小规模股东提名董事会候选人提供更大便利。
修正周五生效。该公司发布声明称，可允许共计持有公司至少3%股权的至多15名股东在董事会中提名两名或20%的董事，具体以较高者为准。
摩根大通周一称，其董事会将修改公司章程使小规模的投资者群体能更便捷地参与提名董事会成员。
而花旗(C.N)和美国银行(BAC.N)现已对各自的公司章程进行了类似的调整。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。