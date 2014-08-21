更新版 1-美国个股：摩根大通和美银计划为初级职员涨薪20%--消息

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
(新增花旗相关消息)
路透纽约8月20日 - 知情消息人士称，摩根大通 和美国银行 计划将初级职员的工资至少上调20%。
消息人士周三称，摩根大通高层决意要让薪资水平在业内具有竞争力，并计划将部分初级职员的薪水至少上调20%。
另一消息人士称，美国银行 资历较浅的银行家也将至少涨薪20%。涨薪将于2015年生效。
纽约邮报周三报导称，高盛也在计划明年将资历较浅的银行家薪水调高20%。
该报称，涨薪意味着刚入职第一年的分析师在2015年未计奖金之前的年薪约为8.5万美元。
高盛发言人没有立即回覆记者征求评论的要求。摩根大通和美国银行因为现在非美国工作时间，无法立即对此置评。
彭博援引消息人士的话报导称，花旗集团(Citigroup) 也正考虑类似的加薪计划。
“我们不断评估我们对分析师和同事的计划，以确保我们能够吸引并留住最好的人才，”花旗集团代表Danielle Romero-Apsilos称，但他并未证实彭博的报导。
华尔街目前正在通过工作时限和增加补偿的方式，来努力减轻初级银行职员的压力。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。