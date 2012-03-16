老师眼中的高盛"辞职门"主角史密斯

路透约翰内斯堡3月15日电（记者 David Dolan/Pascal Fletcher）---日前抨击高盛的史密斯（Greg Smith）中学时期一名老师称，史密斯是一名品学兼优的学生，或许是因为他极强的是非观念，使他在《纽约时报》上发表措辞尖锐的辞职信。

史密斯孩提时代性格文静，对人谦和，在位於约翰内斯堡郊区的私立学校King David读中学，之後获得斯坦福大学奖学金而赴美国深造。

毕业後，史密斯加入高盛并一度深爱这家公司，但周三他在《纽约时报》刊登的辞职信中，将高盛描述为“我所见过最恶毒和最有破坏性的地方”。

Elliot Wolf是King David学校的退休校长，他接受路透采访时称：“他是一位出色的学生，特别聪明，拥有无可比拟的诚实品质。”

“他绝对是一个拥有崇高道德原则的出色学生。不论从哪方面看，他都是学校的财富。”

Wolf在该校工作34年，任28年校长，眼下已退休。他说，他给史密斯带过拉丁语课，对他印象深刻，他为人谦和有礼，作风正派，受所有人喜爱。

他还说，他对史密斯采取如此行动感到吃惊，暗指其他人可能会违背道德标准来屈从于一家能提供优厚薪酬的公司。

史密斯曾任职于高盛的证券衍生品部门。他表示，听到同事将欺骗客户作为谈资笑料，让他感到恶心。

他说：“过去的12个月里，我曾眼见五位不同的主管称呼他们的客户为‘傻子’。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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