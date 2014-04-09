高盛、华平进入洽购中国华融价值逾20亿美元售股案--消息

路透香港4月9日 - 熟悉内情的消息人士对路透说，高盛(GS.N)及美国华平投资集团进入中国华融售股案的高级洽购过程。

中国最大的坏账管理公司--华融资产管理股份有限公司寻求引进战略投资者，根据消息人士说，华融售股案洽谈对象已经缩小至八个，包括马来西亚主权财富基金Khazanah NasionalKHAZA.UL、私募股权公司ApaxPartners以及德意志银行(DBKGn.DE)旗下一个部门。消息人士因讯息不公开而拒绝具名。

德意志、高盛及华平WP.UL均不愿置评，Apax、华融及Khazanah则尚未对置评要求做出回应。

其中一位消息人士说，最终一回合竞购料将在4月中左右进行，6月左右会选出得标者。

知情人士今年1月对路透表示，KKR &Co(KKR.N)和贝莱德(BLK.N)等投资者洽谈购买华融资产管理公司股权。报导称华融拟向战略投资者出售15-20%的股权，以筹资逾20亿美元。

第一轮竞标中有约20个买家表达兴趣。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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