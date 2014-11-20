高盛员工泄露前雇主纽约联储机密信息 已被解雇

路透11月20日 - 高盛集团(GS.N)宣布，将涉及纽约联邦储备银行机密信息泄露的两名员工解聘。其中一名初级员工将前雇主纽约联储的机密信息透露给另一名资深员工。

高盛称，该事件在9月26日被立即报告给合规团队、监管机构和纽约联储。高盛并对该名初级员工的行为展开内部调查。

“这名初级员工和未将问题上报的资深员工不久就被停职，”高盛在纽约时报报导后发布的声明中称。

高盛并称，正在评估有关聘用政府机构前雇员的制度，以确保制度的效力和力度。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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