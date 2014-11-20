高盛员工泄露前雇主纽约联储机密信息 已被解雇

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透11月20日 - 高盛集团(GS.N)宣布，将涉及纽约联邦储备银行机密信息泄露的两名员工解聘。其中一名初级员工将前雇主纽约联储的机密信息透露给另一名资深员工。
高盛称，该事件在9月26日被立即报告给合规团队、监管机构和纽约联储。高盛并对该名初级员工的行为展开内部调查。
“这名初级员工和未将问题上报的资深员工不久就被停职，”高盛在纽约时报报导后发布的声明中称。
高盛并称，正在评估有关聘用政府机构前雇员的制度，以确保制度的效力和力度。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。