高盛：明年沪深300指数料可上涨近两成

孙贤兵在2014年中国股票市场展望记者会上表示，预计明年中国国内生产总值（GDP）增长7.8%。广义货币供应量（M2）增长目标为13%，较今年的14%稍有下降。中性的货币政策将比今年略为偏紧，而财政政策则更宽松一些。

“明年整体宏观经济的流动性会偏紧一些，这是国家主动调控的结果。”孙贤兵说。他预计七天回购利率将温和上升25个基点。

孙贤兵表示，中国政府将温和而缓慢的推进去杠杆化，而不会采取休克式疗法。杠杆风险的高危领域仍集中在地方政府融资平台、产能过剩行业，以及监管缺失的影子银行部分。

高盛之所以对中国经济增速有较乐观的预期，主要是预计出口将明显受益于世界经济企稳回升，对经济增长的拉动将较今年明显提升。此外，消费对经济增长的作用也偏正面。

“明年反腐败还将延续，但对消费的影响将明显小于今年，总体看，明年的消费增长将温和好转。”他说。

中国总理李克强此前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。

**创业板和中小板存较大下行风险**

孙贤兵预计，明年沪深300的上市公司业绩增长约为11%。到2014年末，估值将达到9.9倍，目前沪深300上市公司的估值约为9.2倍。但创业板和中小板上市公司的业绩预计将有较大的下行风险。

受益于中国推进的实质性改革对大众消费的拉动，高盛侧重推荐耐用消费品和医药行业的上市公司。在固定资产投资领域，看好水泥行业，而有色金融、煤炭等领域则建议仍维持低配。

在金融行业，高盛看好券商和保险公司，对银行则维持中性预期。

“券商将直接受益于A股IPO的开闸，以及优先股试点。预计投行业务的明显增长，将为券商在明年带来20-30%的业绩增速。”孙贤兵说。

而他预计利率市场化的推进，将不断增加银行的资金成本，盈利增长面临更大压力。但目前中国正在推进的改革，对控制坏账率上升将起到正面作用。

孙贤兵并表示，预计明年房价的涨幅将趋缓，房产销售量也较今年有所回落，但明年调控政策的压力并不会高于今年。故高盛维持对房地产上市公司中性配置的判断。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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