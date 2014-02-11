高盛微降今年中国经济增长预测

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透香港2月11日 -投行高盛周二称，该行将今年的中国国内生产总值（GDP）增长预测微降至7.6%，因上半年内外需求缓慢。
高盛亚太区首席经济分析师迪安竹在记者会上称，相信外部环境转好有利于中国出口改善，并纾缓中国倚赖投资带动经济增长的压力，缔造出信贷增长放缓的同时可以实现经济增长目标。
“由于出口改善，预期中国倾向将官方经济增长目标设定在7.5%。”他说。
高盛于去年11月给出2014年中国GDP增长预测为7.7%，其后调至7.8%，现修订为7.6%。高盛称，中国内部需求增长放慢，且自去年底以来中国货币政策偏紧而美国经济复苏较预期温和，这些因素将拖累上半年的经济表现。
该行现时预测，首季度GDP按年增长7.7%，第二季为7.9%。
中国去年第四季和全年经济增速均为7.7%。高盛原本是市场上极少数认为今年中国经济增幅高于去年，现与市场大多数意见一致。
迪安竹并称，中国此前发生的理财产品违约事件有可能会导致国内信贷条件紧缩，但相信整体影响轻微，而理财产品最终仍会获得支持。
过去数年中国信贷快速扩张，经济增长稍为放缓对一些标谤高回报的金融产品带来压力。上月，国内主要信托公司中诚信托“诚至金开1号”信托计划高达30亿的信托财产或无法按期兑付，因而引发市场担忧。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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