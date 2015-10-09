若不利因素集中出现 铜价可能跌破4,000美元--高盛

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月8日 - 高盛分析师认为，由于中国今年铜需求大降，铜价恐将跌破每吨4,000美元。高盛以其观点偏于悲观而闻名。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今年已下跌近五分之一，8月还触及每吨4,855美元的六年低点。
高盛的基本预期是，铜价今年底将跌至4,800美元，明年底进一步降至4,500美元。不过该行欧洲大宗商品研究主管Max Layton在周四的记者会上称，铜价还可能跌至更低。
他说，铜市可能遭遇需求趋疲、供应攀升及大幅成本通缩(cost deflation)等因素的打击。
“在未来12个月，只要其中一项因素成真，铜价就会跌到4,500美元，”他在Metal Bulletin举行的行业会议上表示。
“但如果所有不利因素集中爆发，这就是我们为什么谈到风险偏向下档，到时候我们认为铜价将掉到4,000美元甚至更低。”
Layton表示，高盛编制的中国金属消费指数今年下滑，表明中国需求正在经历硬着陆。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。