若不利因素集中出现 铜价可能跌破4,000美元--高盛

路透伦敦10月8日 - 高盛分析师认为，由于中国今年铜需求大降，铜价恐将跌破每吨4,000美元。高盛以其观点偏于悲观而闻名。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今年已下跌近五分之一，8月还触及每吨4,855美元的六年低点。

高盛的基本预期是，铜价今年底将跌至4,800美元，明年底进一步降至4,500美元。不过该行欧洲大宗商品研究主管Max Layton在周四的记者会上称，铜价还可能跌至更低。

他说，铜市可能遭遇需求趋疲、供应攀升及大幅成本通缩(cost deflation)等因素的打击。

“在未来12个月，只要其中一项因素成真，铜价就会跌到4,500美元，”他在Metal Bulletin举行的行业会议上表示。

“但如果所有不利因素集中爆发，这就是我们为什么谈到风险偏向下档，到时候我们认为铜价将掉到4,000美元甚至更低。”

Layton表示，高盛编制的中国金属消费指数今年下滑，表明中国需求正在经历硬着陆。(完)