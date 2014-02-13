高盛预测未来12个月投资大宗商品将带来负回报

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透2月13日 - 高盛预测未来12个月的大宗商品投资将会得到负回报，贵金属、农产品和能源价格都料将下跌。
高盛维持其对未来12个月“减码”大宗商品的建议，并称其标准普尔高盛增强商品指数(S&P GSCI EnhancedCommodity Index)的回报率将下滑4.3%。
JeffreyCurrie率领的高盛分析师在报告中称，贵金属将下跌14%，农产品会下跌9%，而能源和工业品分别下跌3.5%和3%。这份报告的日期是周三。
“我们相信市场回应寥寥是有重要的基本面因素的。”高盛称，其还表示预计全球石油供应曲线愈发平坦，且会结构性地降低波动，因新兴市场的消费者也转向页岩能源革命。
另外高盛分析师称，新兴市场疲软也是看空大宗商品的因素之一。经常帐赤字、利率上调和货币大幅贬值诱发新兴市场不振。
高盛维持对短期内大宗商品的“中性”的建议，预计回报率为0.5%。(完)
(编译 侯向明/田建华; 审校 白云/屈桂娟)
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