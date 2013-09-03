版本:
中国
财经视点 | 2013年 9月 3日 星期二 18:08 BJT

高盛调高2013年下半年金价预估

路透9月3日 - 根据近期黄金价格走势，高盛将2013年下半年金价预估从每盎司1,300美元上调至1,388美元，但维持中期和长期价格预估。

“我们认为近期金价上涨，是因为投资者因应通胀率走高，以及猜测叙利亚或遭受军事打击，”高盛在一份标注日期为9月2日的研究报告中表示。

尽管高盛调高了下半年价格预估，但表示在较长期内，仍预计金价将随着美国经济的改善以及宽松货币政策的缩减而下滑。(完)

(编译 洪曦; 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐