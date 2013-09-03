高盛调高2013年下半年金价预估

香港《经济日报》：医保受挫 “特朗普牛市”幻灭？
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透9月3日 - 根据近期黄金价格走势，高盛将2013年下半年金价预估从每盎司1,300美元上调至1,388美元，但维持中期和长期价格预估。
“我们认为近期金价上涨，是因为投资者因应通胀率走高，以及猜测叙利亚或遭受军事打击，”高盛在一份标注日期为9月2日的研究报告中表示。
尽管高盛调高了下半年价格预估，但表示在较长期内，仍预计金价将随着美国经济的改善以及宽松货币政策的缩减而下滑。(完)
(编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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