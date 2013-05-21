（修正）高盛出售中国工行高至11亿美元股份--IFR

3月末中国外汇储备环比增加39.64亿美元 为连续两个月回升
路透上海4月7日 - 中国央行周五公布，3月末中国外汇储备为30,090.88亿美元，环比增加39.64亿美元，为连续两个月回升，2月为增加69.2亿美元。
（修正：删除标题中的赘字）
路透香港5月20日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导称，投行高盛(GS.N)出售中国工商银行(1398.HK)高至11亿美元的股份。
销售文件显示，配售价为每股5.47-5.5港元，较工行H股周一收市价5.64港元，折让2.5-3%。高盛负责是次配售安排。
另据消息人士对路透称，这次出售后，高盛不再持有工行的股份。高盛于2006年首次投资于工行。
工行H股周一收升1.44%，过去一个月累计涨近8%。（完）
(编译 雷美珍；审校 曾祥进)
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