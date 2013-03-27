巴菲特放弃成为高盛最大股东机会

路透3月26日(记者 Ben Berkowitz/Lauren Tara LaCapra) - 巴菲特已放弃成为高盛(GS.N)最大股东的机会，将其所持有的权证在未额外引发成本的情况下转换为了伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)对高盛的小部分股权。

巴菲特在2008年金融危机期间获得了这部分权证。他当时对高盛的投资被视为是向高盛透出信任的一票。根据当时的协议，伯克希尔哈撒韦有权购买高盛集团4,350万股股权，约相当于高盛9%的股权。这一权证当时的执行价格为每股115美元，交易总额为50亿美元。

依据高盛本周二的一项新协议，伯克希尔哈撒韦将取得高盛小部分股权，但并不需要未额外引发成本：伯克希尔哈撒韦将把这部分权证的执行价格和今年10月1日之前的十个交易日的高盛收盘均价的价差总和，折合成等价的高盛股权。

根据汤森路透的数据，以目前的市场价格而言，巴菲特将获得约920万股高盛股权，相当于高盛2%的股权，从而使其成为高盛第九大投资者。

晨星(Morningstar)股票分析师华伦(Gregory Warren)表示：“无需现金安排，巴菲特基本上拿到了他能拿的利润。他只是拿走了股份，并把这些股份揉合在他的投资组合中。”

对高盛而言，该协议也是一个防范股权稀释的机会。如果巴菲特完全行使股权认证权利，高盛股权将遭稀释。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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