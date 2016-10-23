独家：高盛拉美投行业务负责人年底将离职--消息

路透纽约/墨西哥城10月22日 - 据消息人士透露，高盛拉美投资银行业务联合负责人Martin Werner到年底时将离职。

Werner也负责高盛在墨西哥的投行业务。他上周向墨西哥办公室表示，他将离职。他已经在高盛服务16年。

高盛在纽约的发言人拒绝置评，Werner未立即回复要求置评的邮件。

今年稍早高盛拉美业务高层发生变动，地区负责人Stephen Scherr卸任，担任高盛银行业务的负责人。Scherr的拉美地区负责人职位由高盛全球融资集团负责人Marc Nachmann接替。Scherr也是高盛的首席策略官。

消息人士称，与Werner共同负责拉美投行业务的Richard McNeil将继续留任。

Werner墨西哥业务负责人的职位将由Manuel Camacho和Jorge Comode接替。

在2000年加入高盛之前，Werner担任墨西哥财政部的次长。(完)