独家：高盛拉美投行业务负责人年底将离职--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/墨西哥城10月22日 - 据消息人士透露，高盛拉美投资银行业务联合负责人Martin Werner到年底时将离职。
Werner也负责高盛在墨西哥的投行业务。他上周向墨西哥办公室表示，他将离职。他已经在高盛服务16年。
高盛在纽约的发言人拒绝置评，Werner未立即回复要求置评的邮件。
今年稍早高盛拉美业务高层发生变动，地区负责人Stephen Scherr卸任，担任高盛银行业务的负责人。Scherr的拉美地区负责人职位由高盛全球融资集团负责人Marc Nachmann接替。Scherr也是高盛的首席策略官。
消息人士称，与Werner共同负责拉美投行业务的Richard McNeil将继续留任。
Werner墨西哥业务负责人的职位将由Manuel Camacho和Jorge Comode接替。
在2000年加入高盛之前，Werner担任墨西哥财政部的次长。(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。