美国个股: 高盛深陷裁员减薪困境,因获利状况岌岌可危

路透1月17日 - 据知情人士表示,高盛 高管正在考虑至少在两年内加大裁员和减薪力度,但担心裁员过多可能会让公司无法因应未来业务上升的情况.

他们选择逐步精简人力,集中于削减影响较少的非人事开支.

但消息人士周三表示,投资者施压高盛进一步削减成本,高盛为此作出让步.

该行在第四季时表示,将把营收中作为员工薪资的占比减少一半至21%.这将使高盛2012年全年员工薪资占营收的比例成为其1999年上市以来的第二低.

随着发给雇员的资金减少,更多资金流向股东.该行的第四季股东权益报酬率(ROE)攀升至16.5%,上年同期为5.8%.

"这可以说是华尔街股东第一次获得大部分的利润."前摩根士丹利财务工作人员Brad Hintz表示.他现在是Bernstein Research的一名分析师.

高盛的季度获利增加两倍,得益于投资和债券交易收益.同时在投资人追捧下,股价扬升4%至141.09美元,创2006年以来的最高位.

分析师表示,高盛公布业绩后,其它银行很可能感受到控制薪酬水平的压力.但对于摩根士丹利 来说,进一步压缩营收中的薪资占比可能很难,因分析师预期该行去年营收减少.

高盛是否会维持其薪酬支付的原则,将是本月底接任财务长的Harvey Schwartz将面临的一项考验.

Schwartz在与投资者召开的电话会议上拒绝透露薪酬水平的目标,但强调股东报酬率将是决定营收有多少会做为薪资发给雇员的一项重要因素.

Schwartz称,我们不会多付薪酬.

高盛在2011年7月首次公开表明将认真考虑削减成本,当时维尼尔大致勾勒出每年将成本削减12亿美元的计划,其中部分系通过裁员完成.随后高盛将这项降低成本计划的规模扩大5亿美元,几乎每季裁撤人力.

高盛将缩编针对高薪对象,2011年以来已有数十名合伙人陆续离开.该行内部消息人士预计,由于高盛在为年轻雇员的升职腾出空间,这股出走潮今年还会持续.

分析师表示,这种策略很常见.