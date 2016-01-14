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货币新闻 | 2016年 1月 14日 星期四 09:07 BJT

美国个股：高盛计划裁减多达10%的销售和固定收益岗位--WSJ

路透1月13日 - 华尔街日报周三援引消息人士称，高盛 计划本季度稍晚裁减至多10%的销售和固定收益交易岗位。

华尔街日报称，此次裁员预计将不超过250人。高盛往年裁员一般都在5%。

该报还称，高盛准备在其债券、外汇和大宗商品部门进一步裁员。

高盛未立即回应置评要求。(完) (翻译 张荻； 审校 张明钧)

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