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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 08:38 BJT

美国个股：高盛集团第二季大宗商品交易风险降低

路透纽约7月16日 - 高盛集团 周二发布的第二季财报显示，随着原材料价格下降，该公司大宗商品交易风险降低。

高盛第二季的每日大宗商品风险值(Value-at-Risk)为1,900万美元，较第一季下降200万美元，较去年同期下降100万美元。风险值通常指的是一家银行在交易某类资产时准备承受的最大每日亏损值。

和其它华尔街投行一样，高盛将大宗商品营收纳入固定收益类别，未其单列出来。因此，风险值通常是其大宗商品风险-回报情况的关键指标之一。

高盛的竞争对手摩根大通 也宣布其第二季大宗商品交易风险微降，因石油、金属和农产品价格同期下滑。追踪商品价格的汤森路透-Jefferies CRB指数 在第二季下降7%。

高盛表示其第二季固定收益营收较去年同期上升12%至24.6亿美元，受益于外汇、信贷产品和大宗商品净营收的大幅提高。

高盛当季获利增至18.6亿美元，较上年同期的9.27亿美元增长逾一倍，因为在6月利率大涨冲击市场之前，高盛通过债市交易获取了较多收益。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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