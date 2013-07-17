美国个股：高盛集团第二季大宗商品交易风险降低

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约7月16日 - 高盛集团 周二发布的第二季财报显示，随着原材料价格下降，该公司大宗商品交易风险降低。
高盛第二季的每日大宗商品风险值(Value-at-Risk)为1,900万美元，较第一季下降200万美元，较去年同期下降100万美元。风险值通常指的是一家银行在交易某类资产时准备承受的最大每日亏损值。
和其它华尔街投行一样，高盛将大宗商品营收纳入固定收益类别，未其单列出来。因此，风险值通常是其大宗商品风险-回报情况的关键指标之一。
高盛的竞争对手摩根大通 也宣布其第二季大宗商品交易风险微降，因石油、金属和农产品价格同期下滑。追踪商品价格的汤森路透-Jefferies CRB指数 在第二季下降7%。
高盛表示其第二季固定收益营收较去年同期上升12%至24.6亿美元，受益于外汇、信贷产品和大宗商品净营收的大幅提高。
高盛当季获利增至18.6亿美元，较上年同期的9.27亿美元增长逾一倍，因为在6月利率大涨冲击市场之前，高盛通过债市交易获取了较多收益。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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