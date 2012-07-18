高盛投资收入锐减拖累第二季获利 拟继续节本和裁员

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
* 第二季获利下滑12%,营收降低9%
* EPS为1.78美元,华尔街预估为1.16美元
* 投资中国工商银行损失1.94亿美元
* 股票承销和并购咨询业务放缓
* 经营费用下滑8%
* 股价小涨
路透7月17日电---高盛集团(GS.N)周二公布,季度获利下降12%,因投资收入锐减,反映出在对其服务需求下降,以及监管机构严治银行风险承担程度之际,该行面临的压力.
高盛称,当前环境非常"严峻",即将采取新一轮成本削减措施,包括裁掉部分资深员工.
高盛以擅长市场押注而久负盛名,过去10年该行从这些交易中赚到了数十亿计美元.但第二季对中国工商银行的投资(601398.SS)却亏损1.94亿美元,对其它股票的投资又亏损1.12亿美元.其投资集团总营收重挫81%.
欧债危机悬而未决,中国经济增长放缓,在目前这种环境下,高盛早在美国限制投资的新规定生效前就已经收敛对风险的追逐.
高盛第二季日均在险价值(VaR)是9,200万美元,为近六年里最低水平.该指标衡量了高盛95%的交易日里可能损失的最大金额.
高盛宣布了新成本削减措施,但其已在减支.该行之前计划削减年度成本14亿美元,目前规模增加到19亿美元.营业支出第二季下降8%.
但高盛第二季净营收下跌9%,跌速快於成本削减的步伐.高盛的股东权益报酬率(ROE)仅为5.4%.金融危机之前ROE通常高於30%.
"在这种环境之下ROE将不会达到令人满意的水平,"高盛财务长David Viniar在电话会议上对投资者表示.
高盛业绩并不强劲,但确实优於分析师的平均预期,从而提振该行股价上升0.3%至97.98美元.
欲浏览高盛获利相关图表,请点击:(link.reuters.com/nus49s)
由於传统投行业务难以成长,高盛正在关注更加保守的赚钱途径,例如吸纳更多存款并加大放贷.危机之前这块传统的商业银行业务一度被高盛冷落.
华尔街日报公布的一篇报导表示,高盛正在打造私人银行业务,希望把贷款规模从120亿美元提高到1,000亿美元.
高盛上季度裁员100人,已在过去六个季度中的五个季度进行裁员.该行第二季末员工人数为32,300人,较2010年底减少10%.
Viniar表示,高盛计划裁减高级岗位,但仍打算通过常规校园招聘雇佣资浅员工,意味着员工总数到今年年底可能增加.
**投行部门营收下降**
该行正减少自营交易,而许多客户也变得小心谨慎.收购或出售资产的公司减少,一些公司对发行股票心存抵制,在这种情况下,高盛整体投行业务的第二季营收锐减17%.包括佣金、费用和其它服务在内的股票交易营收下滑12%.
代客户持有部分高盛股票的Thunderstorm Capital董事长John Dorfman指出,"显然高盛正经历一段艰难时期."
高盛股价目前约为账面价值的70%.Dorfman称,从历史标准来看,低於账面价值往往是便宜的,愿意三五年持有该股的投资者可能得到回报.
高盛业绩中的亮点包括固定收益、外汇和大宗商品交易部门(FICC)营收增长37%.并且,投行部门业务较第一季有所增加,预示承销和并购咨询营收很快也会攀升.
另一个亮点是,高盛比部分对手表现要好.比高盛12%的股票交易营收降幅更糟的是摩根大通(JPM.N),後者大降29%;其FICC部门营收增长37%,而摩根大通和花旗集团(C.N)都是下降的.高盛投行业务营收下降幅度也赶不上摩根大通与花旗.
高盛的最大对手摩根士丹利(MS.N)将於周四发布财报,美国银行(BAC.N)周三公布.
整体而言,高盛第二季获利9.27亿美元,合每股盈余(EPS)为1.78美元,较上年同期的10.52亿美元或1.85美元下降12%.营收从72.8亿美元降至66.3亿美元.
汤森路透I/B/E/S得到的EPS分析师预估均值为1.16美元.
高盛EPS优於华尔街预估,部分原因是该行第二季花费15亿美元回购了1,430万股股份.
这些回购可能是今年迄今高盛股价涨约8%的部分原因.摩根士丹利同期涨幅约为6%.(完)
--编译 程琳/王翔琼;审校 徐文焰
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