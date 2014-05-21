独家：高盛启动旗下Metro金属仓储业务出售程序

路透纽约5月20日 - 高盛(GS.N)发言人周二表示，公司已经开始出售Metro International Trade Services金属仓储业务的正式程序。这是公司在监管和政治压力下，首次明确尝试出售四年前收购的该项业务。

高盛是最近数月来，为数不多的几家没有从大宗商品市场撤离的全球性大银行之一。发言人在发给路透的电子邮件中称，高盛在接到潜在买家的收购意向后，决定考虑出售的可能性。

高盛旨在将大宗商品业务中最具争议的部分分拆出去，但并无迹象显示其准备放弃J Aron。高盛在30年前收购了该部门，并将其打造成华尔街最大的商品交易商。

据知情人士周二透露，高盛周一就购买Metro一事同潜在买家进行了接洽。

另一位消息人士表示，高盛与其所在公司进行了正式接触，讨论可能的出售事宜。

这些商谈表明，高盛正在明确尝试推进Metro的出售。该部门在全球金属库存激增时期为高盛带来巨额利润，但近来却成为法律诉讼、监管审查以及公众愤慨的焦点。过去一年中，有关Metro命运的谈判时断时续。

高盛接洽的Metro潜在买家身份和数量尚不清楚，但一位消息人士称，其中包括美国国内及海外的银行业者、贸易商和仓储企业。四年前，高盛以大约5.5亿美元买下Metro。

“他们正在与买家接触，之前从未与任何人接洽过，”该消息人士说，并称接洽是在周一进行的。

监管收紧以及密集的政治审查正在改变美国实货大宗商品市场的格局，迫使一些华尔街银行退出石油、铜和谷物交易等赚钱业务。

摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)正在全部或部分剥离实货大宗商品业务。

高盛管理层曾多次表示，该行致力于长达数十年的大宗商品交易业务，该业务对客户而言极为重要，不可以退出。

高盛发言人说，“Metro对我们的客户而言不具有战略意义，鉴于最近潜在买家表达出兴趣，公司认为这是一个合适的出售时机。”(完)

(编译/审校 郑茵/王兴亚/李爽)

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