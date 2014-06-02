金价连跌五日触及四个月低位 为七个月来最长跌势

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透纽约/伦敦6月2日 - 金价周一连续第五日下跌，为七个月来最长跌势，因美股创下纪录新高后，投资者继续关注热络的股市。
在欧洲央行举行最新政策会议，以及一系列美国数据出炉前，市场保持谨慎，也令金价承压。
1910 GMT，现货金下滑0.7%，报每盎司1,242.90美元。日内低见1,240.69美元，此为四个月低点。
美国8月期金GCv1收低2美元，或0.2%，报每盎司1,244美元。
美股道指和标普500指数盘中创下纪录高位，且在美国供应管理协会(ISM)对今日稍早公布的制造业指数进行更正，显示制造业活动加速扩张后，美股上扬。
“市场认为，目前股市表现很好，我们完全不需要黄金或替代投资，这种感觉越来越强烈，“Adrian Day Asset Management投资长Adrian Day说。
本月稍早多位资深消息人士告诉路透，欧洲央行正在为周四会议考虑一系列政策选项，其中包括调降所有利率，以及采取有针对性的举措旨在鼓励对中小企业(SME)放贷。
美国非农就业报告将在周五出炉。
黄金交易商将密切关注这两大事件，留意其对汇市和美国货币政策的影响。
香港和中国两大金市周一因假期休市，也加重市场的利空人气。
其他贵金属方面，现货银持平在每盎司18.68美元，周五触及11个月低位18.60美元。现货铂金跌1%，报每盎司1,432.20美元。现货钯金下滑0.5%，报每盎司828.80美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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