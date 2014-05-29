金价跌至近四个月低位 因美元走强和股市持坚

路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周三跌至近四个月最低，延续前日劲挫两个百分点的跌势，因美元兑欧元走强，以及股市守在近期触及的纪录高位附近。

周三无重大美国经济数据公布，金市投资者转而关注外围市场表现，寻找交易的线索。

标普500指数.SPX周三小涨，徘徊在周二触及的纪录高位附近。美元指数攀升，因欧元等其他主要货币走软。

分析师还表示，黄金与美国公债收益率之间通常存在的逆向联动关系看似已被打破。10年期公债收益率今日跌至11个月最低。

1840 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,258.50美元，稍早触及2月初以来最低1,255.66美元。

美国COMEX-6月期金GCM4收跌6.20美元，报每盎司1,259.30美元。

路透数据显示，成交量接近30万口，较30日均值15万口接近翻番，部分是因在周五首个交割通知日前，6月合约被展期至8月合约。

其他贵金属方面，现货银收盘持平在每盎司19.05美元。现货铂金下跌0.5%，报每盎司1,450.25美元。现货钯金攀升0.5%，报每盎司834美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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