金价跌至近四个月低位 因美元走强和股市持坚

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周三跌至近四个月最低，延续前日劲挫两个百分点的跌势，因美元兑欧元走强，以及股市守在近期触及的纪录高位附近。
周三无重大美国经济数据公布，金市投资者转而关注外围市场表现，寻找交易的线索。
标普500指数.SPX周三小涨，徘徊在周二触及的纪录高位附近。美元指数攀升，因欧元等其他主要货币走软。
分析师还表示，黄金与美国公债收益率之间通常存在的逆向联动关系看似已被打破。10年期公债收益率今日跌至11个月最低。
1840 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,258.50美元，稍早触及2月初以来最低1,255.66美元。
美国COMEX-6月期金GCM4收跌6.20美元，报每盎司1,259.30美元。
路透数据显示，成交量接近30万口，较30日均值15万口接近翻番，部分是因在周五首个交割通知日前，6月合约被展期至8月合约。
其他贵金属方面，现货银收盘持平在每盎司19.05美元。现货铂金下跌0.5%，报每盎司1,450.25美元。现货钯金攀升0.5%，报每盎司834美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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