金风科技斥资1.1亿澳元收购澳大利亚一风电场项目

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月8日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技股份有限公司(002202.SZ)周一公告称，将以1.1亿澳元价格收购Stockyard Hill风电场项目公司100%股权，并根据融资计划以不高于3.35亿澳元的资本金投资建设该项目。
Stockyard Hill风电项目位于澳大利亚维多利亚州，项目装机容量527.5兆瓦，将使用149台金风140/3S机组，年发电量约2,000GWh。项目处于开发最后阶段，并计划于2019年底商业运营。
金风科技作为买方已经获得了澳大利亚联邦政府外国人投资审核委员会（FIRB）的投资审批；本次交易事项不涉及发改委、商务部门、外汇管理部门等国内行政监管机构的核准或备案。
该公司称，本次收购并对风电场项目进行后续投资旨在进一步拓展国际市场，巩固公司在澳大利亚的市场竞争优势，促进公司业务发展。
金风科技上周五收报14.96元人民币，过去一个月累计跌7.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。