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中国财经 | 2017年 5月 8日 星期一 08:54 BJT

金风科技斥资1.1亿澳元收购澳大利亚一风电场项目

路透上海5月8日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技股份有限公司(002202.SZ)周一公告称，将以1.1亿澳元价格收购Stockyard Hill风电场项目公司100%股权，并根据融资计划以不高于3.35亿澳元的资本金投资建设该项目。

Stockyard Hill风电项目位于澳大利亚维多利亚州，项目装机容量527.5兆瓦，将使用149台金风140/3S机组，年发电量约2,000GWh。项目处于开发最后阶段，并计划于2019年底商业运营。

金风科技作为买方已经获得了澳大利亚联邦政府外国人投资审核委员会（FIRB）的投资审批；本次交易事项不涉及发改委、商务部门、外汇管理部门等国内行政监管机构的核准或备案。

该公司称，本次收购并对风电场项目进行后续投资旨在进一步拓展国际市场，巩固公司在澳大利亚的市场竞争优势，促进公司业务发展。

金风科技上周五收报14.96元人民币，过去一个月累计跌7.8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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