金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
期内基本每股收益1.0841元，同比上升3%；营业收入下跌12%至264亿元。
公司表示，去年公司推行精益管理及价值管理，盈利能力持续提升，同时，集团自营电场业务装机容量增加，发电量亦有增长。
金风科技H股周五收市持平于12.9港元，A股则升0.12%至16.96元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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