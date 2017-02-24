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中国财经 | 2017年 2月 24日 星期五 17:32 BJT

金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报

路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。

按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。

期内基本每股收益1.0841元，同比上升3%；营业收入下跌12%至264亿元。

公司表示，去年公司推行精益管理及价值管理，盈利能力持续提升，同时，集团自营电场业务装机容量增加，发电量亦有增长。

金风科技H股周五收市持平于12.9港元，A股则升0.12%至16.96元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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