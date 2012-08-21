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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 11:07 BJT

奥古斯塔80年传统终打破 首迎女性会员

美国奥古斯塔国家高尔夫俱乐部周一宣布将首次迎来两位女性会员，前国务卿赖斯和金融家达拉·摩尔(Darla Moore)。奥古斯塔国家球场为美国大师赛固定场地，其保持了80年的纯男性会员制度一直饱受批评。白宫发言人周一表示总统奥巴马对该俱乐部这一进步表示欢迎。

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