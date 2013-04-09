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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 13:36 BJT

中国14岁高尔夫神童关天朗备战大师赛

高尔夫美国大师赛开球在即，中国14岁高尔夫小将关天朗将成为迄今参加该赛事最年轻的球员。关天朗大约三周前抵达奥古斯塔备战，在接受英文采访被问及是否紧张到害怕时，他表示，“会有一些压力，但不会对自己要求太苛刻，我打算享受这场比赛。”关天朗自4岁开始接触高尔夫运动。路透

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