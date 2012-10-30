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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 10:33 BJT

高尔夫中国表演赛麦克罗伊胜伍兹

两大高尔夫球星老虎伍兹与麦克罗伊周一在中国郑州进行了一场18洞对决表演赛，最终世界排名第一的麦克罗伊以1杆优势、低於标准杆5杆的成绩在这场两大天王对抗赛中胜出。虽然输给对手，世界排名第二的伍兹仍表示期待以後还有这样的机会以推广高尔夫运动。路透

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