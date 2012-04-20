13岁新星关天朗中国公开赛首秀77杆

路透4月19日电---13岁中国高尔夫小将关天朗周四成欧巡赛史上最年轻参赛选手，当天在中国公开赛上首轮中交出了77杆、高出标准杆5杆的成绩。

关天朗首洞吞柏忌，第七洞抓到一只小鸟，但後来成绩下滑之至高於标准杆5杆。他比2003年参加香港公开赛的罗士凯（Lo Shik-Kai）小107天。

英格兰球手马修·鲍德温当天（Mathew Baldwin）打出65杆、低於标准杆七杆，在他身後有六名球手以一杆之差列第二军团。

英格兰另外一名选手保罗·凯西低於标准杆4杆，与前欧洲第一科蒙哥马利并列。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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