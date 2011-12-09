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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 17:20 BJT

迪拜锦标赛麦克罗伊暂时领先唐纳德

周四在迪拜高尔夫世界锦标赛中，美国公开赛冠军麦克罗伊最後表现出彩，六洞捉到五只小鸟，掌握住了比赛之初的主动权。首轮过後小麦交出了低於标准杆六杆、全天66杆的成绩，排名第三，而同胞唐纳德打出了72杆标准杆，排名并列第26，瑞典名将汉森64杆暂列第一。路透

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