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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 15:30 BJT

沃兹尼亚奇记者会“刁难”男友

丹麦网球名将沃兹尼亚奇周四在高尔夫名将男友麦克罗伊的记者会中送上一道花絮。沃兹尼亚奇从一位记者手中接过麦克风，打断各种高尔夫专业问题的讨论，问道：“如果你本周夺冠，圣诞节会送我什麽礼物？”现场响起笑声。麦克罗伊则称：“你不是得到了很多很棒的礼物了吗？不过我一定会送上很棒的礼物。”路透

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