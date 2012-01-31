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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 11:40 BJT

阿布扎比高球赛新秀洛克称雄

在欧巡赛-阿布扎比锦标赛最後一轮对决中，名不见经传的英国高球手罗伯特·洛克力压14次大赛冠军得主老虎伍兹，最终一杆优势捧得冠军奖杯。十年前洛克还在伯明翰附近一俱乐部商店卖糖果与球座，但周日在中东他顶住压力，技压当代高坛群雄。路透

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