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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 13:58 BJT

英国公开赛埃尔斯夺冠

在高尔夫英国公开赛周日最後一轮中，南非选手埃尔斯挥出68杆，最终以低於标准杆七杆的273杆的成绩夺得职业生涯第四个大满贯冠军。以四杆领先优势进入最後一轮的澳大利亚选手斯科特当天成绩仅为75杆，与他个人第一个大满贯冠军失之交臂而屈居亚军。伍兹以277杆的成绩并列第三。

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