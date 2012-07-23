英国公开赛埃尔斯夺冠

在高尔夫英国公开赛周日最後一轮中，南非选手埃尔斯挥出68杆，最终以低於标准杆七杆的273杆的成绩夺得职业生涯第四个大满贯冠军。以四杆领先优势进入最後一轮的澳大利亚选手斯科特当天成绩仅为75杆，与他个人第一个大满贯冠军失之交臂而屈居亚军。伍兹以277杆的成绩并列第三。