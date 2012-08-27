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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 11:34 BJT

LPGA巡回赛诞生年龄最小冠军

女子高尔夫加拿大公开赛周日结束了最後一轮的比赛，15岁的韩裔新西兰选手高宝璟(Lydia Ko)最後一轮挥出低於标准杆五杆的67杆，以低於标准杆13杆的275杆总成绩摘得冠军，成为LPGA历史上年龄最小的冠军。此前LPGA最年轻冠军是美国选手Lexi Thompson。

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